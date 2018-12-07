Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü, Kayınpederini Yaraladı, Kendini Vurdu (2)

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü, Kayınpederini Yaraladı, Kendini Vurdu (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİAnkara'nın Kahramankazan ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü, Kayınpederini Yaraladı, Kendini Vurdu (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Emine T.'nin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan baba Bekir Metin, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Ahmet T.'nin tedavisi ise sürüyor.

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