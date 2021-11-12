Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi: Olay anı kamerada - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi: Olay anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P., ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P., ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallede meydana gelen olayda, uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.'yi gören İbrahim P. ayrılmakta olduğu eşini kullandığı minibüs ile ezdi. Ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Ahmet Altay-İHA)

Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi: Olay anı kamerada

Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi: Olay anı kamerada

Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi: Olay anı kamerada

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