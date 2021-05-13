BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'DA Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşini, annesinin evinden kaçırmaya çalıştı.

BAYRAMPAŞA'DA Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşini, annesinin evinden kaçırmaya çalıştı. Kendisine engel olan ablası ve kayınvalidesi ile bir mahalle sakinini kaçmaya çalıştığı sırada otomobille ezerek yaralayan Cengiz K., kısa sürede yakalanarak, tutuklandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı sabahı, Kartaltepe Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Cengiz K., ayrılmak istemediğini söylediği Dilek K. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cengiz K., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Dilek K.'nın annesi ile Cengiz K.'nin ablası, engel olmaya çalıştı. Otomobille geri giderek kaçmaya çalışan koca, kayınvalidesi ve ablası ile bir mahalle sakinini ezdi. Tekerlerin altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Cengiz K. ise, kaçırdığı eşini birkaç sokak ileride bırakarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Cengiz K.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KAÇIRILAN KADIN SONRA GELDİ, ÜSTÜ BAŞI PARÇALANMIŞTI'

Görgü tanığı Solmaz Sofracı, "Sabah erken saatlerde uyuyorduk. Sesleri duyduk; çocuk kaçırılıyor,diye. İki tane bayan gördük. Biz aşağı indik, adam ileri geri girerek, ezdi. Kadının ayağı ezildi arabanın lastiğini falan kopardılar. Ben indim koştum, mahalledeki bir kişi arabayı yumrukladı. İki kadın yerde yatıyordu ben indiğimde. Sordum kadına, 'benim kardeşim ve kardeşimin çocukları' dedi. Kadın hala olarak gelmiş buraya. Mahkemeleri varmış o da boşanmak istemedi. Kapıyı da hala açmış, kızın annesi işten yeni gelmiş. İkisi yerde bir o kadına koştum bir diğerine. 'İçerde beş çocuk var' dedi. Saydık çocuklar tamam. Sonra, kızı mı kaçırdı, dedi, kızın annesi. Ayağı kopmuştu resmen. Kadını kaçırdı, adam ablasının öldüğünü düşündü herhalde. Çünkü ablasını da ezdi. Kaçırılan kadın sonra geldi, üstü başı parçalanmıştı. Buradan eşyalarını alıp yaralı annesinin yanına gitti. Yaralıların durumu iyi değildi" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, YAKINLARINI OTOMOBİLLE EZDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:10:27. #1.14#

title