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Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T'nin tutuklanmasına, kendisine yardım eden arkadaşının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T'nin tutuklanmasına, kendisine yardım eden arkadaşının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Şilan T, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde oturan ailesinin evinin önünden eşi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine polisin çalışması sonucu Şilan T, Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu.

Gözaltına alınan Mithat T. ve kendisine yardım eden arkadaşı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan her iki şüpheli, ifadelerinin ardından "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mithat T'nin tutuklanmasına, diğer şüphelinin, hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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