Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanık tekrar tutuklandı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verilen Mithat Topal, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edildi. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Sanık Mithat Topal'ın tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz etti. Savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek sanığın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde Mithat Topal'ı gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren Topal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyede tutuklama kararı okunan Mithat Topal, yeniden tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel