BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKartal'da evinin önünde beklediği boşanma aşamasındaki eşi D.E.'yi darp eden Erol E., "Yaralama" suçundan tutuklandı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
07.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:30

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kartal'da evinin önünde beklediği boşanma aşamasındaki eşi D.E.'yi darp eden Erol E., "Yaralama" suçundan tutuklandı. 

Erol E., sorgusunda, kızının boşanma aşamasında olan eşiyle yaşadığını, kızının erkek arkadaşı nedeniyle tartıştıkları sırada eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine onu yumrukladığını ve eşinin yüzünün kanadığını söyledi. Erol E., olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Kartal'da dün evinin önünde beklediği boşanma aşamasında olduğu eşi D.E.'yi darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan Erol E., "Yaralama" suçundan tutuklandı. Erol E., emniyetteki sorgusunda, önceki sabah 07.30 sıralarında eşinin oturduğu evinin yanındaki parka giderek çıkmasını beklediğini söyledi. 

KIZININ ERKEK ARKADAŞI NEDENİYLE TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİBir önceki gün eşi ile buluşmak üzere anlaştıklarını, bu nedenle sabah evinin önüne gittiğini söyleyen Erol E., kızının erkek arkadaşı nedeni ile eşi ile tartıştıklarını, kendisine hakaret etmesi üzerine eşini yumrukladığını, eşinin yüzünde kan aktığını söyledi.Bunun üzerine eşinin etraftaki insanlara seslendiğini söyleyen Erol E., "İnsanların bana kinle baktıklarını görünce eşimin beni linç ettirmek istediğini düşündüm. Taksiye binerek oradan evime gittim. Polisler gelip beni aldılar. Ben oraya şiddet uygulamak amacıyla gitmedim. Ben daha önce cinayet konusuna karıştığımdan bunu bana karşı koz olarak kullanmaktadır. Bir anlık sinirle kendisine vurdum, pişmanım" dedi. Erol E., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda, eşi ile aralarında süren boşanma davası nedeniyle ayrı evlerde yaşadıklarını, kızının eşi ile aynı evde oturduğunu, olay günü kızının erkek arkadaşı nedeni ile eşiyle tartıştıklarını, eşinin kendisine hakaret ederek çanta ile vurduğunu, bunun üzerine refleks sonucu eşine vurduğunu, yere düşen eşinin yüzünün kanadığını söyledi.

TUTUKLANDIErol E., savcılık sorgusunun ardından, "Yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erol E., mahkemedeki sorgusunda emniyet ve savcılık ifadelerini tekrarlayarak tutuksuz yargılanmak istediğini beyan etti. 

Mahkeme, Erol E.'yi, "Yaralama" suçundan tutukladı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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