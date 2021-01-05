Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)
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Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)

05.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:13
Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)

İFADESİNDE ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİBoşanma aşamasındaki eşi Sevda Kösecik'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki ifadesinde aldatıldığını ileri sürdü.

İFADESİNDE ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Boşanma aşamasındaki eşi Sevda Kösecik'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki ifadesinde aldatıldığını ileri sürdü. İfadesinde, eşini başka biriyle bastığını ve bu sebeple ayrıldıklarını öne süren Kösecik, bu sabah konuşmak için eve gittiğini ve çıkan tartışmada eşini bıçakladığını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen İsa Kösecik, eşini neden öldürdüğünü soran gazetecilere, "Evde başkasıyla bastım. Aldattığı için" dedi.


Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)
Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)
Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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