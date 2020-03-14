Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede vurarak öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede vurarak öldürdü Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşini çalıştığı hastanede vurarak öldürüldü.

Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede vurarak öldürdü

KONYA - Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşini çalıştığı hastanede vurarak öldürüldü. Şüpheli koca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanenin fatura servisinde çalışan Münevver Şahin (30), hastaneye gelen boşanma aşamasında olduğu güvenlik görevlisi kocası Bayram Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Bayram Ş. eşi Münevver Şahin'i yanında bulunan tabancayla kafasından vurarak odadan çıktı. Yaralanan kadın, silah seslerini duyan hastane çalışanlarının müdahalesiyle hemen tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Münevver Şahin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan koca Bayram Ş. ise silah seslerini duyan hastane yakınında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurularak öldürülen Münevver Şahin'in eşinden ayrı olarak yaşadığı ve kocasına karşı bir süre önce alınan koruma kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA