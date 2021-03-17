Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
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Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu

17.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu

SİNOP'ta, Mehmet Sezici (40), boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici'yi (35) av tüfeği ile 6 el ateş ederek yaraladı.

SİNOP'ta, Mehmet Sezici (40), boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici'yi (35) av tüfeği ile 6 el ateş ederek yaraladı. Nurdan Sezici hastanede tedaviye alınırken, eşi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde meydana geldi. Mehmet Sezici ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici'yi gözaltına alındı.


Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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