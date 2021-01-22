Boşanma aşamasındaki eşini 16 yerinden bıçaklayan kişiye 17 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Harun Sazlar'a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay, tehdit suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşma çıkışında konuşan Öznur Sazlar, karara çok sevindiğini ifade ederek, "Bundan sonraki hayatımda 16 sene oğlumu büyütmek için bana yeterli bir zaman. Bundan sonra ikinci mücadelem de benim gibi kadınlar için olacak. Yardım çığlığına koşacağım, onlara yardım edeceğim" dedi.

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Sazlar'ı 16 yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Harun Sazlar'ın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Öznur Sazlar ve avukatlar yer alırken, sanık Harun Sazlar tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan tutuklu sanık Harun Sazlar, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Olay sırasında amacım onu öldürmek değildi. 'Beni bırak' dediğinde bıraktım. Ben mutfağa ellerimi yıkamaya gittiğimde evden dışarı çıktı. 112 ve polisi arayarak durumu bildirdim. 6 yıl boyunca bana psikolojik baskı uyguladı. Eğer 'ben ayrılacağım' deseydi ben bırakacaktım onu. Dileğim Öznur hanım hayatını en iyi şekilde sürdürsün. Ceza almaz cezaevinden çıkarsam ona kesinlikle zarar vermeyeceğim. Eskişehir sınırlarına dahi girmeyeceğim, pişmanım" dedi.

Öznur Sazlar ise savcılık tarafından verilen mütalaaya uygun şekilde boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar'ın ceza almasını isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi.İNDİRİMSİZ 16 YIL 6 AY HAPİSSavunmaların ardından 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıklarken, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan sanık Harun Sazlar, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay hapis, tehdit suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Sazlar hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIMahkemenin duruşma salonunda kararı açıklamasının ardından Öznur Sazlar ve onu savunan kadın avukatlar büyük sevinç yaşadı. Adliye çıkışı kendisini destekleyen kadın derneklerinin temsilcileri ve kadın avukatlara sarılan Öznur Sazlar, "Çok şükür istediğimiz, beklediğimiz karar çıktı. Canice katledilen kadınların canlı bir örneğiyim şu anda. Onların yaşadıkları iftiralar, faillerin ve katillerin indirime sığınma talepleri, bunun emsal bir karar olduğunu düşünüyorum. Artık Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un bu nedenle etkin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ölmüş kadınlara haksızlık yaparak hiçbir yere varamayacaklarının altını çizerek, ısrarla söylüyorum: Herkes hak ettiğini yaşar. Bundan sonraki hayatımda 16 sene oğlumu büyütmek için bana yeterli bir zaman. Bundan sonra ikinci mücadelem de benim gibi kadınlar için olacak. Yardım çığlığına koşacağım, onlara yardım edeceğim. Mücadeleme onlar için devam edeceğim" dedi.Öznur Sazlar'ın avukatlarından Hacer Gök ise kararın emsal olmasını istediğini belirterek, "Mahkeme heyeti öldürmeye kasten teşebbüsten 16 yıl, zincirleme tehditten de 7 ay ceza kararı aldı. Hiçbir indirim maddesinin uygulanmaması nedeni ile çok güzel bir karar verildi. Öznur da kurtulmuş oldu. Öznur gibi kadınlarımıza şiddet uygulayan sanıkların da bu ve benzeri kararlar geleceği kanaati ile belki bu işlerden vazgeçebileceğini ümit ediyoruz, umuyoruz" şeklinde konuştu.CHP'Lİ VEKİLLER DE TAKİP ETTİÖznur Sazlar'ın davasını CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü'nün yanı sıra kentteki kadın dayanışma derneklerinin temsilcileri de izleyerek destek verdi.NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de oturan bir çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasında olduğu ve çocuğunu görmek için eve gelen eşi Harun Sazlar tarafından 2019 yılı Temmuz ayında, 16 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 2019 yılı Eylül ayında görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Daha sonraki süreçte 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN