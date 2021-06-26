Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla yaraladı
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Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nın (47), kendisine zorla tansiyon ilacı içirdiğini ve göğüs altında bıçakla çizer şekilde yaraladığını iddia eden A.K (31), polise şikayetçi oldu.

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nın (47), kendisine zorla tansiyon ilacı içirdiğini ve göğüs altında bıçakla çizer şekilde yaraladığını iddia eden A.K (31), polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis S.K.'yi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa ve ilaçlara el koydu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1077 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. S.K., konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi A.K.'nin evine geldi. Eve girmek isteyen S.K. ile eşi A.K. arasında arbede çıktı. Zorla içeriye giren S.K. ile A.K. içeride tartışmaya devam etti. S.K. bu sırada eşi A.K.'ye zorla tansiyon ilaçlarından içirip, daha sonra sol göğüs altında bıçakla çizerek yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Kanlar içinde kalan A.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. A.K., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yatak odasında bulunan suç aleti bıçağa ve haplara el koyarken, site önünde bulunan S.K.'yi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen S.K., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Boşanma aşamasındaki eşine zorla hap içirip, bıçakla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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