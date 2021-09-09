Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum"
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Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" -Eşini sokağın ortasında dakikalarca darp eden şahıs silahla yaraladı -Yaralı kadını kocasının elinden kurtaran Öztürk Keleş: -"Silahı bize doğrulttu, 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi" Kocaeli'nin...

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum"

-Eşini sokağın ortasında dakikalarca darp eden şahıs silahla yaraladı

-Yaralı kadını kocasının elinden kurtaran Öztürk Keleş:

-"Silahı bize doğrulttu, 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini dakikalarca darp eden şahıs, daha sonra tabancayla yaraladı. Yardım etmek isteyenleri de vurmakla tehdit eden şahıs, yaralı kadının kocasının elinden silahı alması ve çevredekilerin hamlesiyle kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.C. isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Y.C. ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Y.C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Y.C.'yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini silahla yaralayan şahsı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Silahı bize doğrulttu, 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi"

Evinde dinlenirken bir anda 3-4 el silah sesi duyduğunu belirten Öztürk Keleş, "Peşine bir kadın bağırtısı geldi. Kendimi bir anda dışarıya attım. Buraya geldiğimde kadınla adamın boğuştuğunu gördüm. O anda anladım, muhtemelen kadın eşi tarafından vuruldu dedim. Biraz yaklaşınca kanları gördüm, kadının vurulduğunu fark ettim. Kadını kurtarmak için yaklaştık, adam silahı bize doğrulttu. 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' gibi bir ithamda bulununca temkinli davranıp yavaş yavaş müdahale etmeye çalıştık. Benim başka bir arkadaşım daha vardı, o da karşı taraftan geldi. Onunla göz göze geldik. Kadın adamın elinden bir anda silahı aldı, arkaya doğru attı. Silahtan kurtulunca ben hemen şahsın üzerine çullandım. Etkisiz hale getirdik. Kadına müdahale edildi, ayağından yaralıydı. Başka bir yerinde bir şey var mı onu bilmiyoruz. Boşanma aşamasındaymış, eşi herhalde boşanmak istemiyormuş. Ondan dolayı kaynaklanan bir tartışma diyebiliriz. Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Ben o kadının yerde çırpınışını görünce dayanamadım. O anda gözüm hiçbir şeyi görmedi. Kadın kanlar içinde yerde yatıyor, yalvarıyor, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde duramazdık. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: 'Yaklaşırsanız sizi de vururum'
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: 'Yaklaşırsanız sizi de vururum'
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: 'Yaklaşırsanız sizi de vururum'
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: 'Yaklaşırsanız sizi de vururum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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