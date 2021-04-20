Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba serbest bırakıldı
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Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba serbest bırakıldı

Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan eşinden kızını kaçıran baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıEdinilen bilgiye göre, Ankara'da özel bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Nergis S. 2 yıl önce evlendiği L.S.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan eşinden kızını kaçıran baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da özel bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Nergis S. 2 yıl önce evlendiği L.S.'ye boşanma davası açtı. Mahkeme L. S.'ye her ayda 2 kez çocuğunu görme kararı verdi. L.S. kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti. L.S. burada 4 aylık kızını kucağına alıp sevdiği sırada, kızını alıp bir anda pencereden atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde L.S'nin kucağındaki Asya ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan bebek ise anne Nergis S.'ye teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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