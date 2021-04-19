Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı
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Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı

Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Nergis S.'den 4 aylık kızı Asya'yı pencereden atlayarak kaçıran L.S., adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Nergis S.'den 4 aylık kızı Asya'yı pencereden atlayarak kaçıran L.S., adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Başkent'te özel bir üniversitede akademisyen Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Mahkeme, 9 Nisan'da, L.S. hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verildi. L.S., kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti. L.S. burada kızını kucağına alıp sevdiği sırada, bir anda pencereden atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti; ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde L.S'nin kucağındaki Asya bebek ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan bebek ise annesine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı
Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı
Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçıran baba, serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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