Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
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Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi S.B. (27) ve onunla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Y.T.'yi (28) tabancayla vurup yaralayan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan Okan B., (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi S.B. (27) ve onunla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü  Y.T.'yi (28) tabancayla vurup yaralayan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan Okan B., (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Okan B.'nin, emniyette verdiği ifadede pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B. ile onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'nin birlikte olduğunu öğrendi. Eve gelen Okan B., burada S.B. ve Y.T.'ye silahla ateş etti, sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif yaralandıkları belirlenen S.B. ve Y.T., Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu.

MİLAS'TA YAKALANDIÖte yandan, saldırganın olay anını telefonuyla çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Okan B.'nin görüntüleri, "Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazarak paylaştığı görüldü. Okan B.'nin önce Y.T.'ye sonrasında da S.B.'ye ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Arkadaşı T.Ö. ile kiralık araçla Muğla'nın Milas ilçesine giden Okan B., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonda yakalandı.'CAMDAN GÖRÜP SİNİRLENDİM'

Sorgulanmak için Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Okan B.'nin, eşi S.B'nin evine gidip camdan içeri baktığında Y.T. ile olduğunu gördüğünü öne sürerek, bunun üzerine sinirlenip olayı gerçekleştirildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Okan B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Milas'a beraber kaçtığı T.Ö. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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