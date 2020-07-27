Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü (2) - Yeniden
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Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü (2) - Yeniden

MERSİN'in Anamur ilçesinde İsmet Ateş, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş (29) ile kayınvalidesi Şule Bilgin'i (51) eve eşyalarını almak için geldiği sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü (2) - Yeniden
27.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:32

MERSİN'in Anamur ilçesinde İsmet Ateş, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş (29) ile kayınvalidesi Şule Bilgin'i (51) eve eşyalarını almak için geldiği sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sümeyye Ateş, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı İsmet Ateş ile boşanma kararı aldı. Annesi Şule Bilgin ile yaşayan Sümeyye Ateş, annesini de yanına alıp, eşyalarını almak için evine gitti. Burada İsmet Ateş, kendisinden boşanmak isteyen Sümeyye Ateş ve kayınvalidesi Şule Bilgin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Ateş, tüfekle kayınvalidesi ve eşine ateş açtı.

YAKALANDI

Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli İsmet Ateş ise, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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