Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
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Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı

06.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:43
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Naciye K. ve iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçaklayarak, ağır yaralayan Bahattin K. ile olaya karıştığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, Karaman'da saklandıkları evde yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Naciye K. ve iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçaklayarak, ağır yaralayan Bahattin K. ile olaya karıştığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, Karaman'da saklandıkları evde yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan, boşanma aşamasında olduğu eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile işten çıkıp, kent merkezine geldiğini görünce takip etti. Bahattin K., bir süre sonra Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Yol ortasında çıkan kavgada Bahattin K., eşi Naciye K. ve iş arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Bahattin K., kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Naciye K. ve Şenol D., Konya'daki hastaneye sevk edildi.

KARAMAN'A KAÇIP, EVDE SAKLANMIŞLAR

Olayın ardından şüpheli ve yaralıların Karaman bağlantısı olduğunu belirleyen polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, 42 AGL 078 plakalı otomobille Karaman'a geldiklerini ve Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'ta bulunan apart dairede saklandıklarını belirledi. Adrese yapılan baskında Bahattin K. ile Ahmet K., Mustafa Ö. ve Dilek A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ereğli ilçesinden gelen ekiplere teslim edildi. Polis, olayda kullanılan 42 AGL 078 plakalı otomobilde de inceleme yaptı.


Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ve iş arkadaşını bıçaklayan koca, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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