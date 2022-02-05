Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti.

İstanbul'da yaşayan Bayram G. (35), boşanma aşamasında olduğu Serap Gül G'nin (35) babası Behçet C'nin (63), İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti.

Bayram G. ile eşi ve onun ailesi arasında çocukları göstermedikleri iddiasıyla tartışma çıktı.

Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye (25) ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı.

Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İntihar, Bayram, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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