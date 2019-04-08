Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Baldızını ve Kayın Biraderini Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAdana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Adana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.'nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA