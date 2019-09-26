26.09.2019 01:41

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları "torun" kavgasında birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

-Torun kavgasında dehşet: 2 ölü 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybeden İmam ve Ümit Kaya'nın cesetleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA