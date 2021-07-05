Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
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Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı

Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki iki aile arasında çıkan kavgada aralarında 1 ve 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki iki aile arasında çıkan kavgada aralarında 1 ve 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Nazilli Yeşil Mahalle 809 Sokak'ta meydana geldi. İzmir'de oturan ve boşanma aşamasındaki eşinin şikayeti üzerine konulan uzaklaştırma kararı sona eren Y.T., babası S.T. ile çocuklarını görmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine gelen Y.T. ve babası S.T., bu sırada çocukların dedesi A.K. (58) ile dayısı S.K.'nin (33),  09 AAJ 798 plakalı otomobile bindirilmeye çalışıldığını görünce kendilerinden kaçırıldığı düşüncesiyle tartıştı. Dayı S.K.'nın çocukları kendileriyle buluşturmak üzere parka götürmek istediklerini söylemesine rağmen yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada A.K. ve S.K. ile diğer aileden S.T. (62), Y.T.'nin (28)  yanı sıra arbede sırasında çocuklar  Ö.T. (12) ile H.N.T. (1) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, ekipleri, güçlükle kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan vücudunun 3 yerinden bıçakla yaralanan A.K., durumu ağır olduğu gerekçesiyle buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı
Boşanma aşamasındaki ailelerin kavgasında çocuklar da yaralandı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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