Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olan bir şahıs, 14 katlı iş merkezinin terasına çıktı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olan bir şahıs, 14 katlı iş merkezinin terasına çıktı. Şahıs ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan M.M., 14 katlı bir iş merkezinin terasına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme çadır kurdu.

Eşi ve çocuğu getirilen şahıs, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. M.M. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Boşanma aşamasındaki adam iş merkezinin terasına çıktı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

 Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title