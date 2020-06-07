Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli tutuklandı

Kartal'da parkta konuştukları sırada boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli tutuklandı
07.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:10

Kartal'da parkta konuştukları sırada boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, "Ayağıma tekme atmaya başladı. İstemeyerek de olsa bir refleks gösterdim" diyerek kendini savundu.

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşi D.E.'yi parkta oturdukları sırada darp eden şüpheli E.E., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde, "Eşimle aramızda devam eden bir boşanma davası bulunmaktadır. Farklı yerlerde yaşamaktayız. Kızım ve eşim aynı evde yaşamaktadır. Kızımın erkek arkadaşı E. onlar ile beraber aynı evde yaşadığından dolayı kendisi ile bu konu nedeniyle daha önceden tartışmıştık. Olay günü aynı konu açılınca yine tartıştık. Kendisi evine karışma hakkı bulunmadığımı söyledi. Ben de boşanma davamızın devam ettiğini bu durumun hoş olmadığını söyledim. Ancak yanından uzaklaşmamı söyledi. Daha sonra sapık var diye bağırırım ve seni burada linç ettiririm dedi" diye konuştu.

Şüpheli savunmasının devamında, "Elimle ağzını kapattım. Elimi isırdı. Çantasını yüzüme vurdu. Ayağıma tekme atmaya başladı. İstemeyerek de olsa bir refleks gösterdim. Yüzünden kan geliyordu. Daha sonra ben de oradan uzaklaştım. Beni linç ettirmeye çalışıyordu. Kesinlikle silah ya da kesici bir alet yoktu. Tarafıma iftira atmaktadır" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "06.06.2020 tarihinde İstanbul ili Kartal ilçesinde mağdur D.E.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak mağdurun beyanı ve adli raporu temin edilmiş, aynı gün yakalanan şüpheli E.E. de gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, şüpheli E.E.'nin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Nitelikli Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi Haber
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Fatma Girik Kenan Doğulu Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Instagram Operasyon
Şu an buradasınız: Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 19:10:47. #1.15#
title