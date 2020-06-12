Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü
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Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak, boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

12.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:30

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak, boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Olay, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Nermin Yumuşak, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a boşanma davası açıp, 2 çocuğunu da yanına alarak evini terk etti. Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 2 çocuğuyla birlikte Kastamonu'ya ailesinin yanına gitti. Normalleşme sürecinde çocuklarıyla birlikte yeniden Çerkezköy'e dönen Nermin Yumuşak, iki gün önce yeniden çocuklarını ailesinin yanına Kastamonu'ya gönderdi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Boşanma davasının sürdüğü eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, konuşmak için evine gitti. Çiftin konuştuğu sırada yaşanan tartışmada İbrahim Yumuşak yanında getirdiği bıçakla eşini boğazından keserek öldürdü. İbrahim Yumuşak, cinayetin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis ekipleri Nermin Yumuşak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ön otopsinin ardından Yumuşak'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltındaki İbrahim yumuşak ile ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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