Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
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Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

23.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:33

Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Murat isimli şahıs Kayseri Şehir Hastanesi yanında bulunan yüksek gerilim direğine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından direkten indirilen adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı
Boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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