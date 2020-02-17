17.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:36

Konya'nın Akşehir ilçesinde boşandığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle Ticaret Lisesi yakınlarındaki evde eski eşi Burcu T'yi bıçak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hakan Ş'nin, polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hakan Ş. tutuklandı.

Öte yandan, olayın ardından kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Burcu T'nin, yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Akşehir ilçesinde, Burcu T. (26), dün Yeni Mahalle Ticaret Lisesi yakınlarındaki evde eski eşi Hakan Ş. (34) ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Hakan Ş, boşandığı eşini bıçakla yaralamıştı.

Yaralı kadın, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Hakan Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA