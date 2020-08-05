Boşandığı gün eski eşini öldüren Tatarka, tutuklandı
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Boşandığı gün eski eşini öldüren Tatarka, tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, eşi Yonca Demir'i (27) boşandığı gün tabancayla vurarak öldüren Sercan Tatarka (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Boşandığı gün eski eşini öldüren Tatarka, tutuklandı
05.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:19
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, eşi Yonca Demir'i (27) boşandığı gün tabancayla vurarak öldüren Sercan Tatarka (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yonca Demir ise Edremit'te toprağa verildi.

Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami önünde meydana gelen olayda Yonca Demir ile boşandığı eşi arasında iddiaya göre çiftin 2 çocuğunun velayeti nedeniyle tartışma yaşandı. Sercan Tatarka'nın verdiği ifadede aldatıldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tatarka kamyonetten aldığı tabancayla Yonca Demir'i öldürdü. Olay yerinden kamyonetle uzaklaşarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Tatarka, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi.Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Demir'in cenazesi ise Edremit İbrahimce Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

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