Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: 'Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi' - Haberler
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Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi" Kayseri'de boşandığı eski eşini çalıştığı iş yerinde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahsa 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi"

KAYSERİ - Kayseri'de boşandığı eski eşini çalıştığı iş yerinde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahsa 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Düzenlenen iddianamede şahsın; "Dükkana gittiğimde eşime bir buket çiçek geldi. 'Kimden geldi' diye sorduğumda bana ters ters cevaplar verdi. Gözüm döndü, daha önce kurbanlık için aldığım bıçağın dükkanda olduğunu hatırladım. Ardından ne olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.'nın dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.'ya saldırdı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından R.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianamede R.U.'nun; "Dükkana gittiğimde eşime bir buket çiçek geldi. Kimden geldi diye sorduğumda bana ters ters cevaplar verdi. Gözüm döndü, daha önce kurbanlık için aldığım bıçağın dükkanda olduğunu hatırladım. Mutfaktan o bıçağı aldım. 1 dakika oturup sinirimin yatışmasını bekledim. Ardından ne olduğunu hatırlamıyorum, pişmanım" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan, N.A.'yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.'nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.'nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

R.U. hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açılırken, duruşma önümüzdeki günlerde 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık:
İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: 'Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi' - Haberler
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