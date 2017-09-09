Boşandığı Eşiyle Barışmak İstedi, Engel Çıkaran Kayınpederini Silahla Vurdu

Boşandığı eşiyle barışmak için gitti, eski kayınpederini vurdu.

ESKİ KAYINPEDERİNİ SİLAHLA VURDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi ile yeniden birleşmesine izin vermeyen eski kayınpederini silahla ağır yaraladı.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzü ve göğsünden ağır yaralanan kayınpeder Nizamettin Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince önce Vezirköprü Devlet Hastanesi, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ESKİ DAMAT KAÇTI

Polis ekipleri, olay yerine geldiği otomobille kaçan zanlıyı arıyor.

KIZININ ESKİ EŞİYLE BARIŞMASINI İSTEMİYORDU

Zanlının, bir süre önce boşandığı eşi ile konuşmaya gittiği, Çelik'in ise ayrılan çiftin barışmalarını istemediği öne sürüldü.