Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktığı kadın yaşama tutunamadı (2)
YENİ İDDİANAME HAZIRLANACAKAntalya'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine sanık hakkındaki iddianame yeniden hazırlanacak.
YENİ İDDİANAME HAZIRLANACAK
Antalya'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine sanık hakkındaki iddianame yeniden hazırlanacak. Bünyamin Bardakçı hakkında 'kasten yaralama' suçundan hazırlanan iddianame, Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine yetkisizlikle cumhuriyet savcılığına gönderilecek. Savcılık tarafından hazırlanacak yeni iddianame, davanın görüleceği Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek.