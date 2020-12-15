Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
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Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

15.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:45

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen şahsın kapıyı tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen şahsın kapıyı tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

İddiaya göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde S.A. ile evlenen Kader Uvak, kendisine şiddet göstermesi üzerine eşinden boşandı. Uvak, daha sonra boşandığı eşi tarafından hem sözlü hem de sosyal medya üzerinden tehditler aldı.

S.A.nın Uvak'ın yaşadığı evin önüne gelip kapıyı tekmelediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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