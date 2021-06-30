Boşandığı eşinin eve dönmesini istiyor
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Boşandığı eşinin eve dönmesini istiyor

Boşandığı eşinin eve dönmesini istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, boşandığı eşine eve dönmesi için çocuklarıyla birlikte çağrı yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, boşandığı eşine eve dönmesi için çocuklarıyla birlikte çağrı yaptı.

39 yaşındaki İzzet Karabulut ile eşi arasında, 5 ay önce kullandığı alkol nedeniyle başlayan huzursuzluk boşanma davasıyla son buldu. Karabulut, eşi Nurcan Kıyak'ın kendisinden alkol nedeniyle boşandığını ve bırakırsa geri döneceğini söylemesine rağmen 6 aydır eve dönmesini beklediğini söyledi.

Eşinin çalıştığı özel bir şirketin önünde 2 çocuğu ile eve dönmesi için oturma eylemi yapan Karabulut'a, 2 çocuğu ve birleşmesini isteyen komşuları da destek verdi.

Çocukları 14 yaşındaki Aleyna Zahide Karabulut ile 11 yaşındaki Selahattin Karabulut, açtıkları dövizle, annelerinin bir an önce eve dönmesini istedi. - MERSİN

Boşandığı eşinin eve dönmesini istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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