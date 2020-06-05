Boşandığı eşinin 30 yerinden bıçakladığı hemşire: 'Ölmek istemiyorum' dedim
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Boşandığı eşinin 30 yerinden bıçakladığı hemşire: 'Ölmek istemiyorum' dedim

İZMİR'in Tire ilçesinde, eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçaklayarak yaralayan Günay Alkan'ın yargılanmasına başlandı.

Boşandığı eşinin 30 yerinden bıçakladığı hemşire: 'Ölmek istemiyorum' dedim
05.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:01

İZMİR'in Tire ilçesinde, eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçaklayarak yaralayan Günay Alkan'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Alkan'ın saldırıyı hatırlamadığını söylediği duruşmada, hemşire Tüfenkçi, "Boynumdan bıçaklamaya çalışıyordu ancak darbe alırsam öleceğimi düşündüğüm için bıçağı elimle tuttum. Olay sırasında birçok kez ölmek istemediğimi söyledim" dedi.

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan hemşire Fatma Tüfenkçi, geçen 22 Eylül günü, mesai bitiminde evine doğru yürümeye başladı.  Adnan Menderes Mahallesi Çobanyıldızı Sokak'a geldiğinde ise Tüfenkçi'nin yolunu bir süre önce boşandığı Günay Alkan kesti. İddiaya göre, Alkan, 2 çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'ye yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Tüfenkçi ise olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından 30 bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tüfenkçi, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alkan ise kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan Alkan hakkında Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tüfenkçi, tedavi ile sağlığına kavuştu.

YARGILANMASINA BAŞLANDIDavanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Fatma Tüfenkçi ve avukatları ile Alkan'ın avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Alkan ise SEGBİS ile katıldı.  Alkan, savunmasında Tire'ye intihar etmek için gittiğini öne sürerek, "2018 yılında Fatma'nın evinin önünde cam şişeyle intihar girişiminde bulundum. Fatma bana 'geçmiş olsun' bile demedi. Olaydan iki gün önce Tire'ye geldim, intihar etmek için bir bıçak aldım. Kızımın arkadaşının çalıştığı pastaneden intihar mektubu yazmak için kağıt aldım ve parka gittim. Mektupları yazdıktan sonra parkta uyumuşum. Sabah uyandığımda cep telefonumun ve paramın çalındığını fark ettim. Aç ve susuzdum" dedi. 'ARAMIZDA GEÇENLERİ HATIRLAMIYORUM'Fatma Tüfenkçi'nin nasıl yaralandığını hatırlamadığını iddia eden Alkan, "İntihar etmek için Fatma'nın evine doğru yöneldim. Onu gördüğümde elinde poşetlerle eve gidiyordu. Konuşmak için yanına gittiğimde beni artık istemediğini ve başka birini sevdiğini söyledi. Fatma'nın yanından uzaklaştığımda elimdeki bıçağı göğsüme sapladım, bıçak çakmağa denk geldiği için yaralanmadım. Fatma'nın ne şekilde yaralandığını hatırlamıyorum. Herhangi bir suretle hedef gözetmemiştim, intihar etmeyi düşünmüştüm. Fatma'yı öldürme düşüncem yoktu. Takibe de almadım ve kendisiyle tesadüfen karşılaştık. Aramızda geçenlerin ayrıntısını hatırlamıyorum. Olaydan sonra ne şekilde uzaklaştığımı da bilmiyorum. Üzerimdeki gömleği ve yamulmuş bıçağı bir çöp konteynerine attım" diye konuştu.'ÖLMEK İSTEMİYORUM'Fatma Tüfenkçi ise eski eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, saldırı anında birçok kez 'Ölmek istemiyorum' dediğini söyledi. Alkan'dan tehdit mesajları aldığını belirten Tüfenkçi, "Oldukça çekişmeli bir boşanma süreci geçirmiştik. Bu süre zarfında hakkımda koruma kararları da verilmişti. Sosyal medyadan, '10 gün kaldı, 9 gün kaldı, ya tamam ya devam, final günü' gibi tehdit içerikli mesajlar atıyordu. Olay günü nöbetten çıkmıştım, evime gidiyordum. Arkamdan Günay'ın, 'Beni neden engelledin?' dediğini duydum. Göğsüme doğru hamle yaptıktan sonra, elini çektiğinde yaralandığımı anladım. Bu aşamadan sonra ekmek bıçağıyla bana saldırdı. Kendimi korumaya çalışırken yere düştüm. Kalkmaya çalışırken Günay tekrar üzerime geldi ve bıçakla saldırmaya devam etti. Boynumdan bıçaklamaya çalışıyordu ancak darbe alırsam öleceğimi bildiğim için bıçağı elimle tuttum. Kendisine birçok kez ölmek istemediğimi söyledim. Kendisine yalvarırcasına ölmek istemediğimi söylüyordum. Sonrasında kendimi kaybettim ve düştüğümü hatırlıyorum. Farklı insanların sesi geliyordu. Kendimi toparlayıp, bir süre yürüdüm. Çevremdekilere, ambulans beklemeyip beni hastaneye götürmelerini söyledim" dedi.TANIK: BIÇAĞI BİRÇOK KEZ SALLADIDuruşmada tanık olarak dinlenen Ali Yılmaz ise, yaşanan olayı balkonundan gördüğünü anlatarak, "Günay Alkan'ın, Fatma Tüfenkçi'nin arkasından gelip, göğsüne bıçağı vurduğunıu gördüm. Adam elindeki bıçağı, kadına birçok kez salladı. Kadın eliyle şahsı engellemeye çalışıyordu. Yaralandıktan sonra birkaç adım yürüyüp, düştü" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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