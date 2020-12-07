Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

07.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:19

Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi Ölmeden bir gün önce karakolu arayıp eski eşinin kendisini öldüreceğini söylemiş "Raci bizi vurmaya geliyor" Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki...

Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Ölmeden bir gün önce karakolu arayıp eski eşinin kendisini öldüreceğini söylemiş

"Raci bizi vurmaya geliyor"

ERZURUM - Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşında ki Burçin ile 17 yaşında ki Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından bugün cenazeler yakınlarına teslim edildi.

"Öldürülmeden bir gün önce karakolu aramış, Raci bizi vurmaya geliyor demiş"

Öldürülen Gülçin Karabıyık'ın kardeşi Suat Karabıyık, "Bu şahıs bir ay önce bir kadını kaçırmış, 6 tane çocuğu varmış. Antalya'ya gitmişler sonra tekrar dönüp Dadaşkent'te ev tutmuşlar. İki oğluna evin kirasını, elektrik, su faturasını ödetmiş. Bizim babamızdan kalan bir ev vardı belediye yıktı kişi başı 5 bin lira aldık. Eve gitmiş kardeşime parayı bana vereceksin demiş kardeşimde vermem demiş. Parayı neden vereyim diye sorunca da kaçırdığım kadına telefon alacağım demiş. Benim kardeşimde karakolu arıyor ki durum böyle bizi vurmaya geliyor diyor. Sabah geliyor kapıya açınca kardeşimi ve kızları vuruyor. Kızı da annemi vurma diyor kızını da vuruyor. Diğer kızının sırtından sıkmış. 30 senedir kavgalıydılar. 3 ay önce cezaevinden çıktı. En büyük oğlu da cezaevinde. 26 suç hakkında dosyası var. Şimdi bir huy çıkmış kadından boşanıyor gelip öldürüyor. Kadından sinirini alamayınca kızlarını vuruyor. Bir ay önce de parmağını kırmıştı kardeşimin" şeklinde konuştu.

Öte yandan en büyük çocukları Anıl A.'nın hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Anne ve kızlarının cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Boşandığı eşini ve çocuklarını öldürmüştü, talihsiz kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

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