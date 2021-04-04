Boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, boşandığı eşini arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, boşandığı eşini arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.D. ile boşandığı eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, boşandığı karısı A.P'yi darbetti. A.P, evde bulunan tüfekle A.D'ye ateş etti.
Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.
A.P, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
A.D'nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman