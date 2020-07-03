Boşandığı eşini satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi Eskişehir'de, boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, sanık Yalçın Özalpay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin, "Tubam gitti, gelmeyecek ama sanık layık olduğu cezayı aldı.

Eskişehir'de, boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba AArslan'ın annesi Meral Sondikme, sanık Yalçın Özalpay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin, "Tubam gitti, gelmeyecek ama sanık layık olduğu cezayı aldı." dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından Adliye önünde açıklamada bulunan maktulün annesi Meral Sondikme, duruşma salonuna zor geldiğini söyledi.

Sanığın ceza aldığını görmek için Eskişehir Adliyesine geldiğini belirten Sondikme, "Artık, Tuba geri gelemeyecek. Onun acıyıyla yaşamak istemiyorum. Bana çok acı bıraktı. Nasıl yaptılar! Nasıl kıydılar! Tubam gitti, gelmeyecek ama sanık layık olduğu cezayı aldı." diye konuştu.

Maktulün babası Serdar Arslan ise verilen kararın gönüllerini bir nebze de olsa rahatlattığını dile getirdi.

Kararın caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Kadınlarımız ve kızlarımız, erkekler tarafından katledilmesin. Benim yüreğim yandı, yuvam yıkıldı. Bundan sonra başka yavrular katledilmesin. Çocuklar yetim kalmasın, yuvalar yıkılmasın." ifadelerini kullandı.

Maktulün avukatı Betül Duman mahkemenin kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadığını anımsattı. Duman, "Sanığın hak ettiği cezayı almasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise sonucun tam anlamıyla yeterli olmadığını savunarak, kararın vicdanlarda yerini bulması için idari soruşturmanın da bir an önce tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı.

Arslan'ı yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekilerce darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan, hastanedeki 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Hastanede 2 gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.

Sanık, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Kaynak: AA