Boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de boşandığı eşi ve üç çocuğunun annesi Nuran Koçer'i (40) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Şükrü Efe (40) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.