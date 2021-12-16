Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı eşini tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. (40), kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.'yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.'ye 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - KAYSERİ