Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa 18 yıl hapis istemi

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında sanık için 18 yıl hapis cezası istedi.

Kartepe Uzun çiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Sevda Özdemir, çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sevda Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan İsa Kösecik hakkında açılan davaya bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, öldürülen Sevda Özdemir'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Çocuğun ifadesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada İsa Kösecik'in 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu gerçekleştirdiğine kanaat getirildiğini belirten savcı, sanığın 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.