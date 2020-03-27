Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (3) HAYATINI KAYBETTİRize'de caddede yürürken boşandığı eşi Ali Rıza Havuz tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Kurt, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ Rize'de caddede yürürken boşandığı eşi Ali Rıza Havuz tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Kurt, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA