Boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığa "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanık hakkında "kasten öldürme" ve "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık R.U, olay günü boşandığı eşi N.A'nın işlettiği kuaför dükkanına gittiğinde birinin çiçek gönderdiğini görüp "Kime geldi?" diye sorduğunda terslendiğini iddia etti.

Bu esnada gözünün döndüğünü belirten R.U, "Daha önceden kurbanlık için bıçak almıştım. O aklıma geldi. Kuafördeki mutfaktan bıçağı aldım. Sonra bir dakika kadar oturup sinirimin yatışmasını bekledim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." dedi.

İddianamede tanık olarak ifadesi alınan N.K. ise mağdur N.A'nın kuaföründe çalıştığını kaydetti. Olay günü iş yerine gelerek N.A'nın cep telefonuna bakmasını istemeyen R.U'nun olumsuz cevap alınca kadını darbedip bıçakladığını öne süren N.K, ayrıca zanlının N.A'ya tehditler savurduğu iddiasını paylaştı.

Olay

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kuaförlük yapan N.A. (35) ile iş yerine gelen, 9 ay önce boşandığı ve kendisini sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı R.U. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada R.U, 10 yıl evli kaldığı N.A'yı çocuklarının yanında bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli tutuklanmıştı.