Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel, sosyal medyadan yardım istedi (2)
05.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:03
POLİS BOŞANDIĞI EŞİNİ EŞİ GÖZALTINA ALDIKayseri'de boşandığı eşinden tehdit aldığını belirten 1 çocuk annesi Sibel Aslan'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı üzerine polis hemen harekete geçti.
POLİS BOŞANDIĞI EŞİNİ EŞİ GÖZALTINA ALDI
Kayseri'de boşandığı eşinden tehdit aldığını belirten 1 çocuk annesi Sibel Aslan'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı üzerine polis hemen harekete geçti. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aslan'ın suçladığı boşandığı eşi Onur D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı