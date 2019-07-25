Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Morgundan alınan Nuray Anar'ın (46) cenazesi, Derince Merkez Camisi'ne getirildi.

Anar'ın babası Cafer Anar ve oğlu Semih Ersait, burada taziyeleri kabul etti.

Nuray Anar, kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

Eşini öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar eden Şehmuz Ersait'in cenazesinin ise memleketi Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada eski eşinin oturduğu evin çevresine gelerek rahatsızlık veren Ersait hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi.

Olay

Şehmuz Ersait (52), bugün, boşandığı eşi Nuray Anar'ın (46) oturduğu Yavuz Sultan Mahallesi Ozan Sokak'taki evinin önüne gelmiş, işe gitmek için evden çıkan eski eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersait ve Anar'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: AA