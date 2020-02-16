Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

16.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:22
Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

'nın ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

İddiaya göre, Burcu T. (26), Ticaret Lisesi yakınlarındaki evinde konuşmak için buluştuğu eski eşi Hakan Ş. (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ş, boşandığı eşini bıçakla yaraladı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Burcu T, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli Hakan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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