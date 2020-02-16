16.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:22

Konya'nın Akşehir ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

İddiaya göre, Burcu T. (26), Yeni Mahalle Ticaret Lisesi yakınlarındaki evinde konuşmak için buluştuğu eski eşi Hakan Ş. (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ş, boşandığı eşini bıçakla yaraladı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Burcu T, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli Hakan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA