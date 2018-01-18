Boşanan Çiftin Adliye Önünde Kavgası

Samsun'da boşandığı eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın ve yakınlarıyla, koruma tedbirinin ihlali davası öncesinde adliyeye gelen eş arasında yaşanan arbedeye polis müdahalede bulundu.

Koruma tedbirinin ihlali davası bulunan Deniz Ceylan ve yakınları, dava öncesinde basın açıklaması için Samsun Adalet Sarayı önünde toplandı. Bu sırada Ceylan'ın boşandığı eşi İlker Lazoğlu'nun adliyeye geldiğini gören kız kardeşi Derya ve babası Engin Ceylan bu kişiye tepki göstererek, saldırdı. Grup üyeleri de Lazoğlu'na tepki gösterdi.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından adliyede görevli polis memurları olaya müdahale etti.

Taraflar polis nezaretinde koruma tedbirinin ihlali davası için 1. Aile Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü.

Lazoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada boşanma sürecindeki eşine ve yakınlarına tepki göstererek, suçlamalarda bulundu.

Ceylan, daha önce CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz ile il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, eski eşinin kendisini tehdit edip darbettiğini öne sürmüştü.