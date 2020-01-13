Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü
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Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde geçtiğimiz yıl boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü.

13.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:42
Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü

'un ilçesinde geçtiğimiz yıl boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü.


Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışların ardından Cumhuriyet mahallesinde bulunan İMKB Bölge Yatılı Okulu'nun beton istinat duvarı çöktü. Geçtiğimiz yıl riskli olduğu için tahliye edilen okulun çöken istinat duvarı nedeniyle ilçe halkı panik yaşarken, okulun tahliye edilmiş olması olası bir faciayı engelledi. 4 katlı okulun istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle Çaycılar mahallesine ulaşım sağlandığı yol toprak ile doldu. - TRABZON

Kaynak: İHA
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