Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu

Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu Kafatası, jandarma tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi Antalya'da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu.