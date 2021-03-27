Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu
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Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu Kafatası, jandarma tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi Antalya'da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu.

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Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu

Kafatası, jandarma tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

ANTALYA - Antalya'da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan kafatası, muhtarın haber vermesi üzerine gelen jandarma tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde bulunan domuz çiftliği Yeniköy Mahalle Muhtarının çabaları sonucunda 2020 yılı Aralık ayında boşaltıldı. Domuzların ve çiftliğin kaldırılmasının ardından çiftliğin bulunduğu yerde çoğunluğu plastikten oluşan çöplük oluştu. Hayıtlıgür Deresi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Camız isimli vatandaş, çiftliğin bulunduğu bölgede bir pencere kalıntısının altında kafatası gördü. Camız, vakit kaybetmeden durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu'ya bildirdi. Kavuklu'nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderdi.

Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu
Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu
Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu
Boşaltılan domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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