Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi
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Gaziantep

Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi

Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından sokak ve caddelerde kuş sesleri yükseldi.

18.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:30
Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi

Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından sokak ve caddelerde kuş sesleri yükseldi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde yaya ve araç trafiğinin olmadığı görüldü. Kentin turistik mekanlarının bulunduğu alanlarda kuş seslerinin yükseldiği duyuldu. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına genel anlamda uyulduğu görüldü.

Boşalan sokaklarda kuş sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

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