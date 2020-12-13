Boşalan sokaklarda aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor
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Boşalan sokaklarda aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

13.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:48
Boşalan sokaklarda aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 60 yaşındaki Filiz Karabay dışarı çıkarak aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 60 yaşındaki Filiz Karabay dışarı çıkarak aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

Hayvansever Karabay, Valilikten aldığı özel izinle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde hayvanları beslemek için dışarı çıkabiliyor.

Onlarca sokak hayvanının etrafını sardığı Karabay, insanların evde olduğu saatlerde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanları besliyor.

Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarını beslemek amacıyla cadde ve sokakları dolaştığını anlattı.

Güne sokak hayvanlarına yiyecek hazırlamak için erken başladığını belirten Karabay, "Emekli bir bayanım, yıllardır sokak hayvanlarını besliyorum. Sabah erken saatlerde onların yemeklerini hazırlıyorum. Sinop'un değişik yerlerinde bulunan sahipsiz hayvanları elimden geldiği kadar beslemeye çalışıyorum." dedi.

"Kendimi onlara bakmak zorunda hissediyorum"

Salgın döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok sıkıntı çektiğini anlatan Karabay, şunları dile getirdi:

"Aç olan hayvanlara kimse bir şey vermiyor. Vatandaşlar yasak nedeniyle dışarı çıkamıyor. Her yer kapalı durumda. Dolayısıyla sokakta bulunan hayvanların kedisi, köpeği, kuşu hepsi aç geziyor. Ben kendimi onlara bakmak zorunda hissediyorum. Hepsi beni gözlüyor, elime bakıyor. Bazı duyarlı esnaf ve vatandaşlar beni görüyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Vatandaşların bu salgın döneminde hayvanların aç kalmaması için destek vermesi, duyarlı olması lazım. Yemek artıklarını çöpe atmak değil de yan taraflarına, koyabilirler. Bana, 'Eline sağlık, Allah razı olsun' diyorlar. Bu yetmiyor. Hayvanlar aç. Taşın altına herkesin elini koyması lazım. Bu 10-15 tane hayvan değil, karada, havada binlerce hayvan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalıyor. Doymuyorlar. Tek başıma nereye kadar yapabilirim. Yine de destek veren kişilere buradan teşekkür ediyorum."

Karabay, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda da sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Öte yandan bazı vatandaşların da sahilde aç kalan güvercin ve martıları beslediği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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