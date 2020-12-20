Boş yoldaki kaza görenleri şaşırttı
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Boş yoldaki kaza görenleri şaşırttı

20.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:48
Boş yoldaki kaza görenleri şaşırttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan limon yüklü kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan limon yüklü kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle yolun boş olduğu anda yaşanan kaza görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Osman K. (29) yönetimindeki limon yüklü kamyonet, ilçe merkezindeki ışıklı kavşağa 30 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kamyonet şoförü Osman K. hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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